Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdi

DP’den Girne Milletvekili seçilen Serhat Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdiği mesajında, bazı görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, görev üstlenme isteğini dile getirdi.

Akpınar şu ifadeleri kullandı:

Destek ve Tebrik mesajları ile yanımda olan , güç veren değerli Ulusal Ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünlerde bazı görüşmelerin , pazarlıkların yapıldığını duyuyoruz , ümit ederim görev üstlenme şansım olur ve görev verilir ise ülkemiz ve geleceğimiz için güzel adımları , değişimi birlikte gerçekleştirir , yaşarız . Bir kez daha ulusal ailemizi sevgiyle kucaklıyor en içten kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrat Parti