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Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdi

Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdi
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DP’den Girne Milletvekili seçilen Serhat Akpınar, sosyal medyadan partisine mesaj gönderdiği mesajında, bazı görüşmelerin yapıldığını ifade ederek, görev üstlenme isteğini dile getirdi.

Akpınar şu ifadeleri kullandı: 

Destek ve Tebrik mesajları ile yanımda olan , güç veren değerli Ulusal Ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünlerde bazı görüşmelerin , pazarlıkların yapıldığını duyuyoruz , ümit ederim görev üstlenme şansım olur ve görev verilir ise ülkemiz ve geleceğimiz için güzel adımları , değişimi birlikte gerçekleştirir , yaşarız  . Bir kez daha ulusal ailemizi sevgiyle kucaklıyor en içten kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrat Parti

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