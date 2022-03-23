Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte…

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi de 20.12 TL oldu…

Yeni fiyatlara göre kurşunsuz benzinlerin litresine 1.24 TL, Euro dizele 2.81, gazyağına 3.1 TL artış yapılmış oldu.

Bu arada dün ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşandı…

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, iki akaryakıt ithalatçısı Kıbrıs Türk Petrolleri ve ALPET’in istasyonlara bugün yakıt vermeye başladığını duyurdu.

Dün bazı istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuş ve bazıları da ellerindeki yakıtın tükendiğini belirterek kapanmıştı.

Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü Malik İşimtekin, yaptığı açıklamada akaryakıt sorununun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını, ülkeye yakıt taşıyan gemilerden birinin fırtına nedeniyle 5 gün geciktiğini söylemişti. BRT