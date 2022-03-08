Akaryakıta zam kapıda!

Akaryakıta yapılan zammın üzerinden bir hafta bile geçmeden, bir zam daha yapılacağı belirtiliyor. Akaryakıtın 2 TL civarı zamlanması bekleniyor.

Yapılan zamlarla asgari ücretin 4 kişilik bir aile için açlık sınırının altında kalmasıyla birlikte zamlar devam ediyor.

2 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıta yeni zam kapıda. Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgiye göre, hükümet, akaryakıta bir zam daha yapmaya hazırlanıyor.

Elde edilen bilgiye göre akaryakıta 2 TL zam gelmesi bekleniyor. Son yapılan zamla 95 oktan benzin 14,73; 98 oktan benzin14.97, Euro dizel ise 14.62’ye yükselmişti.