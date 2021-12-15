Akaryakıt çilesi bitmedi!

Akaryakıta zam geldi ancak yine de kriz bitmedi.

Petrol istasyonlarına giden birçok araç benzin bulamıyor ve bir çok petrol istasyonunda akaryakıt bulunmuyor.

Bu durumdan ambulanslar da etkilendi.

Hasta nakillerinin olmazsa olmazı ambulansların yakıt bulamadığı öğrenildi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye bir çok ambulans yakıt sıkıntısı yaşıyor.

Petrol istasyonlarına giden araçların yakıt alamadan geri döndüğü iddia edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama gelmedi.