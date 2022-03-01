Akar:Montrö’nün korunmasında fayda var, bu çerçevede çalışmaları sürdürüyoruz

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Hulusi Akar, ”Herhangi bir şekilde Montrö’nün aşındırılması, statükonun bozulması kimseye yarar sağlamaz. Montrö’nün korunmasında fayda görüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Sözleşmesi’nin 19, 20, 21’inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın Ukrayna’daki olayları dahi Türkiye’ye karşı bir saldırı unsuru olarak kullanmaya çalıştığına işaret ederek, tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini dile getiren Akar, “Biz daima iyi niyetli, görüşmeden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerden yana olmamıza rağmen özellikle komşumuz Yunanistan ve özellikle bazı siyasileri bilinçli ve saldırgan bir şekilde olayları ve gerçekleri çarpıtmak suretiyle gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlerle Türkiye karşıtı söylemlerini sürdürüyor” diye konuştu.

Akar, Yunanistan’ın tavrı nedeniyle bu gidişin iyi olmadığını, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, NATO ittifakı içinde ortaya koydukları iyi niyetli çağrılara karşı yapılanların son derece yanlış olduğunu ifade ederek, “Biz ısrarla ve inatla ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Diyalogdan, görüşmeden kaçan Yunanistan’ı her fırsatta tekrar diyaloğa, masaya çağırıyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantısının dördüncüsü için Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara’ya beklediğimizi de bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

AA/BRT