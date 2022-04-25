Akar, harekata ilişkin son durumu aktardı

Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor…

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata ilişkin bilgi verdi…

Akar, tek hedeflerinin teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu ve bölgenin büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını söyledi…

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kilit Harekatı’nın devam ettiği Kuzey Irak’ın sıfır noktasında, Hakkari Çukurca’daki Geyiktepe üs bölgesinde NTV’ye açıklamalarda bulundu…

“Arkadaşlarımız rahatlıkla arazide ilerlemeyi sürdürüyorlar. Şehitlerimizin anısını yaşatmak boynumuzun borcu” diyen Akar, bölgenin büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını açıkladı…

Kontrol altına alınan bölgede çok sayıda mağara bulunduğunu ve kontrol edilerek teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, “Bu operasyonu da en etkili şekilde en kısa zamanda sonuçlandırmaya çalışacağız. Tek hedefimiz teröristleri etkisiz hale getirmek. Bizim Bağdat ve Erbil’le temaslarımız devam ediyor” dedi…

Akar, teröristleri kaynağında yok etme konsepti ile hareket ettiklerini belirterek, “Zap temizlenince hudut kilitlenecek. Dışarıdan kontrolsüz bir şekilde giriş çıkış olmayacak. Teröristleri tamamıyla ülkemizin dışına atmış olacağız. Teröristler neredeyse hedefimiz orası” vurgusu yaptı…

Pençe-Kilit Harekatı’nda şu ana kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Akar, bölgede teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiğini, harekat alanında tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiğini açıkladı…

Kendileri için PKK’nın da YPG’nin de aynı olduğunu ve bunu müttefiklerine de anlattıklarını belirten Akar, zaman zaman Suriye’nin kuzeyinde tacizler olduğunu, hedef analizleri yaptıklarını söyledi, terörü bitirmekte kararlı olduklarını vurguladı…