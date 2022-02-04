Akacan saldırısında silah detayı!

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin Girne Adli Şube ekiplerinin 3 gün süre başarılı çalışması sonucu yakalandı. Zanlı Sezgin ile suçla bağlantılı tutuklanan Servet Genç ve Mehmet Bahçeci dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacanın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi. Koçer, 7 Temmuz 2021 tarihinde Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da aynı silahın kullandığını belirtti. Polis, zanlının olay günü ve öncesinde Akacanın evinin çevresinde motosikletle keşif yaptığını, incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay yerine gidiş gelişini incelediklerini, Alsancak’ta kaldığı evde tespit edildiğini, tutuklandığını söyledi. Koçer, zanlının akşam ifade verdiğini, bazı bilgiler verdiğini, olayda kullandığı silahın ve giydiği kıyafetlerin arandığını, suçu işlemesi için olanak sağlayan şahısların arandığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Mehmet Bahçeci ve Servet Genç’in ise suçu örten suçundan tutuklandıklarını söyledi. Müfettiş muavini Koçer, iki zanlının Kamil Sezgin’in evinde tespit edildiğini ifade etti. Koçer, ayrıca olaydan önce ve sonra Kamil Sezgin’in zanlıların evinde kaldığını söyledi. Koçer, Sezgin’in saklandığı dönem ise eve ona yemek taşıdıklarını ifade etti. Koçer, Genç ile Baheçe’nin de 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Bahçeci ise Kamil Sezgin’in bu olaylara karıştığını karakolda öğrendiğini, bilmediğini, Serhat Ulucan’ı 2015 yılında Elâzığ’dayken tanıdığını, kendisini arayarak Kamil Sezgin’i misafir etmesi için ricada bulunduğunu söyledi.

Aktarılan beyanları değerlendiren Yargıç Hazan Aksun 3 zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.