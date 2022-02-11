Akacan'ın vurulması.. Zanlı teminatla serbest

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil S. ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlı Mehmet B. teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil S.’in 31.01. 2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, Kamil S.’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlı Mehmet B.’nin davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması, 500 Bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.