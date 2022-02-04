Akacan'ı vuran şahıs tutuklandı

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan yakalandı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel bir birim tarafından silahlı saldırganın yanı sıra, beraberinde 2 kişi daha yakalandı.

Dün akşam saatlerinde tutuklanan zanlının Girne Polis Müdürlüğü’nde sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, saldırganın kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan zanlıların yarın Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 09:19