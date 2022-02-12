AK Parti, MHP ve BBP, Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye’de AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili ifadelerine yönelik ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu içeren dilekçeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

AK Parti’nin dilekçesinde, Arslan’ın konuşmasında bahsettiği Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, yüzlerce insanı katleden bir örgüt olan EOKA’ya karşı Kıbrıs Türk halkının mücadelesi için Türkiye’nin desteği ile kurulduğu, haklı ve meşru direnişin sembolü olduğu belirtildi.

Dilekçede, özgürlük ve varoluş mücadelesi veren bu teşkilatın, gerek Kıbrıs Türk halkı için gerekse Türk milleti için değerli olduğu da vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin dilekçelerinde de, TMT’nin, Türk’ün Kıbrıs’ta onur mücadelesi veren, bağımsızlık uğrunda şehadete yürümüş ve var olma kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş bir teşkilat olduğu vurgulanarak, yüzlerce masum insanı katleden, her türlü silah ve teçhizatla donatılmış bir terör örgüt olan EOKA karşısında, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin adının “Türk Mukavemet Teşkilatı” olduğu ifade edildi.

Öte yandan dilekçelerde; Gazeteci Arslan’ın, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesine göre cezalandırılması talep edildi.