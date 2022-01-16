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Ailesi perişan oldu!

Ailesi perişan oldu!
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Boğaziçi sakinlerinden Mehmetali Yiğit'in 14 Ocak tarihinden beri kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
Boğaziçi sakinlerinden Mehmetali Yiğit'in 14 Ocak tarihinden beri kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Yiğit, ağabeyinden haber alınamadığını ve görenlerin en yakın polis karakoluna yada belirtilen numaraya bilgi verilmesi istenildi. 

Dikkat aranıyor!
Emine Yiğit tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Boğaziçi (Lapatos) sakinlerinden
Abim Mehmetali Yiğit 14 Ocak tarihi itibari ile kendisinden haber alınmamakla birlikte kaybolmuştur. Hayatından endişe etmekteyiz gören duyan her kim olursa lütfen bizimle ya da en yakın polis karakoluna bildirilmesi rica olunur.
İletişim no: 05338357653 ”

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 12:11
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