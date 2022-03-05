Aileler, PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmanın hayaliyle yaşıyor

Bitlis ve Muş'taki aileler, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor.

Evlatlarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, oturma eylemleri ve "teslim ol" çağrılarıyla yıllardır hasret kaldıkları yavrularına seslerini duyurmak için çaba gösteriyor.

Bitlis'in Yolcular köyünde yaşayan, Diyarbakır ve Van'da annelerin devam ettirdiği eylemlere katılan Saliha Mert, 2015 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yetiş Mert'in dönmesini bekliyor.

Mert, HDP'lilerin evladını kandırarak dağa gönderdiğini anlatarak oğluna çağrı yaptı:

"Oğlumu HDP götürdü, yine HDP getirecek. Evlatlarımızı onlardan alacağız. Devletin gücü, yardımıyla kazanacağız. Oğlum, bir gün annene geleceksin. Kucağım açık, seni bekliyorum. Kardeşlerin seni bekliyor, istiyor. Yavrum eğer yaşıyorsan ortaya çık. Beni bu kadar üzme. Bittim, yalvarıyorum gel" şeklinde konuştu.

Muş'ta ise Özcan ve Teker aileleri, PKK'lı teröristlerce dağa götürülen evlatlarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

2016 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan, kar kış demeden çocukları için HDP'nin önünde beklediklerini söyledi.

"HDP Kürt halkının düşmanıdır"

HDP'den çocuklarını isteyen Özcan, "Çocuklarımızı verene kadar HDP'nin önünden ayrılmayacağız. Sonsuza kadar devam edeceğiz. Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bizim çocuklar dağ başında, onların çocukları okuyorlar. Atilla oğlum sana sesleniyorum. Birçok kişi geldi teslim oldu, sesimizi duyuyorsan çık gel. Bu HDP sizi kandırdı. HDP Kürt halkının düşmanıdır. Bunların Kürt ile ilgisi yok" dedi

Anne Şahinaz Özcan ise oğluna seslendi:

"Atilla oğlum sesimi duyuyorsan, orası senin yuvan değil, gel devlete teslim ol. Yavaş yavaş çocuklar gelip teslim oluyor. İnşallah bizimki de gelecek. Gel ailene sığın. Orası senin memleketin değil. Seni kandırdılar, gel devlete teslim ol."

Oğlunun teröristlerce kaçırıldığını aktaran Gülbahar Teker de "HDP ve PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz. Biz buradayız, korkmuyoruz. Biz eyleme devam ediyoruz ve kararlıyız. Bir kişi dağda kalmayana kadar kararlıyız. Muhammet gel teslim ol. Ben buradan gitmeyeceğim. Çocuklar geldi teslim oldu, seni bekliyorum oğlum" ifadesini kullandı.