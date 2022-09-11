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Ağıllar'da 200 dönümde yüzlerce ağaç yandı!

Ağıllar'da 200 dönümde yüzlerce ağaç yandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 200 dönümlük alanda, zeytin, harup, çam ve selvi ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı bu akşam yangın bölgesinde bekletilecek. Yangına havadan yangın helikopteri ile karadan ise Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale ediyor.

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