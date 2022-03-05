Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı

Afganistan’ın Paktiya vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, Paktiya’nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
TRT/BRT