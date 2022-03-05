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Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı

Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
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Afganistan’ın Paktiya vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Taliban yönetiminin Paktiya Emniyet Amiri Mevlevi Keramet, Paktiya’nın Dend Patan ilçesinde bir camide akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Keramet, 18 kişinin de yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TRT/BRT

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