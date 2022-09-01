Adil Karaismailoğlu Ercan'da incelemeden bulunacak

Karaismailoğlu, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek, Ercan Havalimanında incelemelerde bulunacak.

KKTC’ye bu akşam saat 18.00’de gelecek Karaismailoğlu, 19.30'da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Karaısmailoğlu, yarınki temasları çerçevesinde, saat 10.00’da KKTC heyeti ile teknik toplantıya katılacak ve ardından Ercan Havalimanı’nda inceleme yapacak. Saat 15.00’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek Karaismailoğlu, saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve görüşmenin ardından saat 17.00'de ülkeden ayrılacak.