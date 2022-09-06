İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Merkezi Cezaevi’nde incelemelerde bulundu.

Mahkûm yakınlarının iddialarının ardından cezaevine gelerek yerinde incelemelerde bulunan Öztürkler, iddialara Gündem Kıbrıs ekranlarından yanıt verdi.



Mahkûm yakınları tarafından Merkezi Cezaevi’nde bir takım sıkıntılar yaşandığı iddiaları ile ilgili bir rapor talep ettiklerini söyleyen Öztürkler, “Raporun yanı sıra bizzat gelerek, hem cezaevi müdürü, hem yetkililer hem de mahkûmlar ile görüşmek istedim ve yerinde incelemelerde bulundum. İlk raporu elimize aldığımızda, yapılan ihbarların çok önceye ait olduğunu ve ortaya konulan iddiaların çok eski olduğunu gördük. Yerinde incelemeler yapıldıktan sonra detaylı rapor ortaya çıkacaktır. Buradaki amacımız mahkumların daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda kendilerini yeniden topluma kazandırabilecek noktada hareket etmektir” şeklinde konuştu.



Ortaya atılan iddialarla ilgili ilk raporun ellerine ulaştığını söyleyen Öztürkler, “Açıklamalar var ama bu teknik detayın tamamını görmek gerekiyor. Kendi araştırmamızı yapacağız. İddialarla ilgili bir bulguya rastlamadık. Cezaevinde hem mahkûmların hem de mahkûm yakınlarının yaşadığı mevcut durumdan dolayı kaynaklanan sıkıntılar var. Bunları kabul etmek lazım. En büyük amacımız, hızlı bir şekilde cezaevinin teknik durumundan dolayı yaşanan sıkıntılara hem geçici olarak çözüm bulmak, hem de yeni cezaevine geçtiğimizde daha iyi bir ortam kendilerine sağlayabilmektir. Esas hedefimiz çağdaş imkânlar ile hazırlanan yeni cezaevine geçiş sürecini tamlamaktır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Önümüzdeki hafta 78 erkek 21 kadın gardiyan alımıyla ilgili süreç tamamlanıyor. Bizim en bük hedefimiz ortaya atılan iddiaları da ortadan kaldıracak, daha çağdaş ve uygun ortamlarda mahkûmların kendilerini topluma kazandırma ve meslek edindirme adına çalışmalarımızı tamamlamaktır. Bu çalışmalarımız tamamlandı. Yeni cezaevine tam randımanlı bir geçiş yaptığımızda tüm sorunlar ortadan kalkacaktır. Ortaya atılan iddialara karşı duyarlıyız ve bu nedenle de ekibimizle bugün buraya gelerek incelemelerde bulunduk” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs