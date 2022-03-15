ABD’de kuş gribi alarmı: 2,7 milyon tavuk itlaf edilecek

ABD’nin Wisconsin eyaletinde kuş gribi nedeniyle 2,7 milyon tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), eyaletin Milwaukee şehrine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki ticari bir tavuk çiftliğinde “endişe verici” bir kuş gribi türü bulduğunu duyurdu.

İnsan besin zincirinin bozulmasının engellenmesi amacıyla çiftlikteki tüm tavukların itlaf edileceği açıklandı.

Bakanlık, salgından etkilenen birimlerin karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Tesis sahibi olan şirketin ismi ise paylaşılmadı.

TRT/BRT