ABD'li oyuncu Amanda Seyfried: İşimi kaybetmemek için soyundum

Mamma Mia!, Sefiller ve Kötü Kızlar gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Amanda Seyfried kariyerinin ilk yıllarında bazı film sahneleri için soyunmak zorunda kaldığını söyledi.

Porter dergisine konuşan 36 yaşındaki oyuncu, işini kaybetmemek için rahatsız olsa bile bazı sahneler için soyunduğunu belirtti.

"BUNUN OLMASINA NASIL İZİN VERDİM?”

Oscar ve Emmy adaylığı olan oyuncu, “19 yaşındaydım, iç çamaşırım olmadan etrafta dolanıyordum. Şaka mı yapıyorsun? Bunun olmasına nasıl izin verdim?” ifadelerini kullandı.

"İŞİMİ KAYBETMEK İSTEMEDİM"

Oyuncu, “Aslında bunu neden yaptığımı biliyorum. 19 yaşındaydım ve kimseyi kırmak istemedim. İşimi kaybetmek istemedim. Nedeni buydu” dedi.

Seyfried, bu tür samimi sahnelerde set koordinatörlerinin zorunlu tutulduğu ve oyuncuların rahatça konuşabilecekleri bir dönemde olmayı dilediğini belirtti.

Oyuncu son olarak Hulu’da yayınlanan ‘The Dropout’ dizisinde rol almış ve Emmy adaylığı kazanmıştı.

David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Mank filmiyle ise Oscar'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.