ABD'de iç savaş alarmı: Elektrik şebekeleri hedef alınabilir

ABD hükümeti tarafından yayınlanan yeni bir raporda, iç savaş hedefleyen her türden aşırılık yanlısının elektrik şebekesini saldırılar için bir hedef olarak gördüğü uyarısında bulundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Amerikan “aşırılık yanlılarının” hükümeti felç etme ve huzursuzluk yaratma umuduyla ülkenin elektrik şebekesine saldırmak için somut planlar tasarladığını iddia etti .

AP, İç Güvenlik Bakanlığı'nın İstihbarat ve Analiz Ofisi'nden ülkedeki aşırılık yanlılarının "en az 2020'den beri elektrik altyapısına saldırmak için güvenilir, spesifik planlar geliştirdiğini" iddia eden bir rapor ele geçirdi.

Raporda öne çıkan iddialar ise şu şekilde;

“Bir dizi ideolojiyi” desteklediği iddia edilen aşırılık yanlıları, kısmen “elektrik arzını kesintiye uğratmanın hükümetin çalışma kabiliyetini bozacağı” fikrine dayanarak “muhtemelen elektrik altyapısına yönelik fiziksel saldırıları planlamaya ve teşvik etmeye devam edecek ”

" Aşırılık yanlıları" ayrıca, "iletişim ve elektrik altyapısına yönelik saldırılar düzenleyerek" " gerçekten de yaklaşan iç savaşı hızlandıracaklarına inanıyorlar çünkü [saldırı] o kadar çok insanın hayatını alt üst edecek ki hükümete inançlarını kaybedecekler.

İç Güvenlik Bakanlığı, raporunda, California, Coyote'deki Metcalf İletim Merkezine karşı düzenlenen keskin nişancı saldırısını bu tür kötü niyetli eylemlere örnek olarak gösterdi. 2013 yılında meydana gelen olayda yaralanan olmasa da saldırı milyonlarca dolarlık zarara yol açtı.