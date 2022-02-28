AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna ordusunun direnişine destek vereceğiz

Sahadaki son gelişmeleri değerlendirerek Ukrayna ordusuna nasıl yardım edeceklerini kararlaştıracaklarını söyleyen AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Tanksavar, uçaksavar elimizden ne geliyorsa Ukrayna ordusunun direnişine destek vereceğiz” dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’daki son duruma dair açıklama yaptı.

Borrell, “Sahadaki son gelişmeleri değerlendirecek ve yaklaşık yarım milyar euro bütçemizle Ukrayna ordusuna nasıl yardım edeceğimizi kararlaştıracağız. Tanksavar, uçaksavar elimizden ne geliyorsa Ukrayna ordusunun direnişine destek vereceğiz.” dedi.

Belarus’un nükleer güç olması tehlikeli bir fikir olduğunu söyleyen Borrell, “Belarus halkını sokağa inip bu kararı protesto etmeye çağırıyorum” dedi.

“AB Ukraynalıların güçlü direnişinin arkasında duracak”

Borrell, Zelenskiy’nin Ukrayna’nın AB’ye alınması çağrısına da cevap verdi.

“Ukrayna’nın geleceği Avrupa’da. Bunda şüphe yok ancak şu an silahlı mücadele içinde. Önceliğimiz şu an Ukrayna’nın hayatta kalma mücadelesine destek vermek. AB Ukraynalıların güçlü direnişinin arkasında duracak”

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Moldova’ya gidip sınırdaki gelişmeleri yakından gözlemleyecek.

REUTERS/BRT