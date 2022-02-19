AB-Afrika Birliği Zirvesi’nde ‘yenilenmiş ortaklık’ kararı alındı

Afrika’nın ekonomik kalkınmasının desteklenmesi için 150 milyar dolar tahsis edilecek.

Avrupa Birliği’nin (AB) ev sahipliğinde Brüksel’de düzenlenen 6'ncı AB-Afrika Birliği Zirvesi iki gün süren toplantıların ardından dün sona erdi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde tarafların, daha önce görülmemiş zorluklar karşısında ‘güvenliğin ve istikrarın sağlanması, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, mevcut ve gelecek nesillerin refah düzeyinin yükseltilmesi’ başlıklarında dayanışmayı arttırma kararı alındığı ve ‘ortak bir gelecek vizyonu’ geliştirme hususunda hemfikir olduğu belirtildi.

Zirveye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yaptı.

Sekiz sayfadan oluşan, yenilenmiş ortaklık kararının alındığının vurgulandığı kapsamlı sonuç bildirgesinde taraflar, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği arasında ‘yenilenen ortaklığın’ ülkelerin egemenliğine saygı ve eşitlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi. Bildirgede, demokrasinin öneminin yanı sıra cinsiyet eşitliğine de vurgu yapıldı. Karşılıklı olarak hukukun üstünlüğüne, iklim ve çevreyi korumaya bağlılık taahhüdünde bulunuldu. Demokrasi vurgusu, Sudan, Mali, Burkina Faso ve Gine’nin liderler zirvesine çağrılmamasının sebebini de gözler önüne serdi.

AB ve Afrika Birliği’nin ‘yeni ortaklık ilişkisi’, güvenlik, refah seviyesinin artırılması ve iki kıta arasındaki geçişlerin yasal temellere dayandırılması olarak özetlenebilir. Zirvede, yasal seyahat mekanizmalarının iyileştirilmesi ve yasa dışı göçle mücadele için ortak önlemler alınması da kararlaştırıldı. Ayrıca sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için finansmanın yanı sıra iklim değişikliği, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve ulaşım başlıkları da ele alındı. Zirvede gündem gelen diğer başlıklar da barış, güvenlik ve yönetim, özel sektör desteği, ekonomik bütünleşme, eğitim, kültür, göç, tarım, sürdürülebilir kalkınma, sağlık sistemleri ve aşı üretimi olarak sıralandı.

Zirveye ev sahipliği yapan Avrupalı yetkililer, son derece verimli geçen toplantıların hem Avrupa Birliği hem de Afrika Birliği liderlerini memnun ettiği yönünde açıklamalarda bulundular.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bu yılki zirveyi öncekilerden farklı kılan hususun ‘somut sonuçlar üretmesi olduğunu’ söyledi. En önemli yenilik olarak da zirvede alınan kararların uygulanmasını takip edecek bir mekanizma kurulmasının kararlaştırılmış olmasını gösterdi.

Diğer yandan, Afrika Birliği dönem başkanı olan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, zirvenin ‘yeni ilişkilerin temellerini atmak için tarihi bir fırsat sağladığını’ vurguladı. Sall, Afrika Birliği’nin yardımlara değil karşılıklı çıkarlara dayalı ‘ortaklık’ temelinde bir ilişki istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AB ve Afrika Birliği ilişkilerinde ‘köklü değişiklikler’ olduğunu vurgulayarak Afrika Birliği’ni Koronavirüs salgınıyla mücadelede desteklemenin önemine işaret etti.

Zirvede, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayla ilgili dayanışma kapsamında, Afrika Birliği’nin Koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek verilmesi de kararlaştırıldı. Afrika Kovid-19'a karşı aşılanmada en geri kalmış Kıta konumunda. AB şimdiye kadar Afrika’ya 150 milyon doz aşı gönderdi. Zirvede, bu yılın ortalarına kadar Avrupa ülkelerinin Afrika’ya 450 milyon doz aşı göndermesi kararlaştırıldı. Ayrıca aşıların uygulanmasında kullanılmak üzere 425 milyon euro tahsis edildi. Diğer yandan Afrika’da mRNA teknolojisiyle aşı üretilmesinin desteklenmesi de kararlaştırıldı. Üretimde pilot ülkeler olarak Mısır, Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Senegal ve Tunus belirlendi. Şu ana kadar ki temel sorun Avrupa ve ABD’li şirketlerin, aşı patentlerini Afrikalılara vermemelerinde yatıyordu. Avrupa Birliği’nin bu konuda ne tür girişimlerde bulunacağı ise belirsizliğini koruyor.