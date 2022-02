8 yıl sonra değiştirdi

Google Chrome 8 yıl sonra ikonunu değiştirdi (İşte logosunu değiştiren şirketler)

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Google Chrome'ın ikonu değişti. 2014 yılından beri ilk defa ikon değişikliğine gidilen Chrome'daki yeni logo eskisiyle neredeyse birebir aynı.

Google Chrome 2008 yılından beri hayatımızda. Tıpkı Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden.

Google 2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe gitti. Tarayıcının 2022 şphpsu ise 2014'le birebir aynı sayılır. Hatta 2022 tasarımı 2011'e ise daha çok benziyor.

Tasarımcılar yeni ikonda gölge kullanmayı bırakmışlar. Ortadaki mavi yuvarlak ise göze daha büyük geliyor.

Dünyanın en popüler cips markalarından Pringles 20 yıl sonra logo değişikliğine gitti.

Markanın maskotu olan Mr. P'nin imajı değiştirildi. Saçlarını kaybeden Mr. P. şirkete göre daha genç bir görünüme sahip oldu.

Tasarımcıların yeni logoyu emoji'ye benzetmeye çalıştığı göze çarptı.

Otomotiv üreticilerinin logo güncelleme furyasına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı.

İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor.

Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı.

Fransız Renault Grubu bünyesinde 'ekonomik' modeller üreten Dacia, logosunu değiştirdi.

Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek oluşturulan logo zincirin halkaları hissi veriyor.

Yıl içinde beş yıllık stratejik planını açıklayan Renault Grubu tüm markalarında değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 5 yıl içinde Romanyalı Dacia'nın da 3 yeni modelinin geleceği açıklandı. O dönem paylaşılan Bigster modelinde de bugün tanıtılan logoya yer verilmişti.

Tanıtılan konsept modelde logonun da değişdiği gözlenirken bunun kalıcı olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Böylece elektrikli olması beklenen Bigster üzerinde logonun duruşunu da görmüş oluyoruz.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi de 2021'de logosunu değiştiren şirketlerin arasına katıldı.

Şirket yeni logoda kareye benzeyen önceki tasarımı daha kavisli bir hale getirdi. Yine de iki logo arasında büyük bir fark yokmuş gibi göze çarpıyor.

Bu nedenle şirketin yeni logosu sosyal medyada konuşuldu.

Otomobil piyasasında yeni trend iki boyutlu logalar.

Son olarak Renault firması da Renaulution etkinliğinde yeni logosunu tanıttı.

1925'te tanıtılan logodan esinlenen yeni logo için Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, ” Renault 5 modeli bizim için zorlu bir süreçti. Logo konusunda aldığımız olumlu geri dönüşler logo değişikliğinin hızlı ilerlemesini sağladı. Aldığımız tepkiler gerçekten motive ediciydi. ” ifadelerini kullandı.

Şirketin 1925’te tanıttığı ilk kez elmas şeklini kullandığı logosunun günümüz tasarım anlayışıyla yenilenmiş versiyonu olarak nitelendiriliyor. Elmas formuna sahip olan ilk tasarımda yer alan yatay şeritler 1972’de kademeli olarak kaldırıldı.

İlk olarak ZOE modelinde karşımıza çıkan logo, 2024 yılından sonra tüm Renault modellerinde yer alacak. Diğer firmalarda da olduğu gibi 2 boyutlu tasarım anlayışına sahip olan yeni logo, birçok kişi tarafından beğenildi

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu online alışveriş platformu Amazon yaptığı logo değişikliği ile gündemde. Platform mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler’e benzetildi.

Amazon sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bu benzetme ile ilgili bir açıklamada bulunmazken, yeni logonun kullanıcılardan gelen geri dönüşler dikkate alınarak tasarlandığı bilgisinin altını çizdi.

Amazon gelen tepkiler sonrası logosunu bir kez daha güncelledi (Sol taraftaki logo Hitler'e benzdeği iddialarına konu olmuştu).

The Verge’e açıklamalarda bulunan Amazon sözcüsü “Yeni logoyu, müşterilerimiz kapılarının önünde paketlerini gördüklerinde olduğu gibi, telefonlarından alışveriş yolculuğuna başladıklarında beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık” dedi.

LOGOLAR VE ANLAMLARI

Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz? İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...

Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.



Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.



Otomotiv devi Peugeot'nun küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni logosu tanıtıldı.

Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan 11'inci versiyon tanıtıldı.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

TUA'NIN LOGOSU DA İLK KEZ TANITILDI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Milli Uzay Programı" tanıtım toplantısında, TUA'nın logosu da ilk kez tanıtıldı.

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da logonun hikayesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"TUA logosu, bilinmeze, evrenin derinliklerine uzanan kesintisiz, kararlı bir hareketi simgeler. Bu hareketin karakteri Batı tipografisinin fonksiyonel okunaklılığından, Doğu'nun kadim kültürünün tek nefeste okunan kaligrafisine uzanır. Dev bir roketin gövdesinden küçük bir yaka rozetine kadar farklı ölçek ve uygulamalarda okunaklılığını, işaret özelliğini kaybetmemesi için tasarlanan harfler birbirine eklemlenirken ortaya çıkan resmin içindeki 'yıldız' imgesi gökyüzündeki al bayrağımızı temsil ediyor. İşte bu güzel logo Türkiye'nin uzaydaki yeni başarılarının imzası olacak."

CLUBHOUSE LOGOSUNUN ARDINDAKİ İLGİNÇ HİKAYE

Kullanıcılarına sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunan Clubhouse'un bir süredir merak edilen logosunun arkasında yatan neden sonunda belli oldu.

Davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle, Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışan Clubhouse yaptığı resmi açıklama ile logosunun hikayesini kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, logoda yer alan kişi bir sanatçı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada söz konusu kişi Bomani X isimli bir müzisyen. Açıklamada “Her büyük uygulama güncellemesi ile birlikte logomuzu topluluğumuzun harika üyelerinden birini öne çıkarmak için değiştiriyoruz.” ifadelerine yer veren Clubhouse logodaki yüzün önümüzdeki dönemde değişeceğinin de sinyalini verdi.

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

XİAOMİ'NİN CEO'SU ŞİRKETİNİN ADININ ANLAMINI AÇIKLADI

Xiaomi CEO Lei Jun, "Xiaomi" isminin nereden geldiğini açıkladı. Gizchina'da yer alan habere göre, Şirket için isim araştırılması yapılırken Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler üzerinde duruldu. Ancak bu isimler yönetim kurulu tarafından kabul görmedi.

Daha sonra Çincede pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinde duruldu. Şirketin yatırımcılarından Liu Qin ise bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti ve markanın ismi ortaya çıktı.

LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.

Flight Finder: Burada basit ama zekice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt sırta veren iki tane F harfi havayolu şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor.

Eighty20: Data analiz şirketinin logosu, "1" ve "0"lardan oluşan binary sayı sistemini temsil ediyor.

Mavi kareler sistemdeki "1"leri temsil ederken, gri kareler ise "0"ları temsil ediyor.

Üst satırdaki "1010000" Eighty'yi oluştururken, alt satır da "0010100" 20'yi ifade ediyor. Böylece şirketin ismi Eighty20 binary sistemi ile ifade ediliyor.

Dell: Logodaki yan yatmış E, logoyu oluşturan Michael Dell’in hayalinde dönüştürmek istediği dünyayı temsil ediyor. Bazıları da logonun bir floppy diski taklit ettiğini söylüyor.

Sony Vaio: Marka, orijinal Vaio logosunu V ve A harfleriyle analog bir dalga şekli olarak, I ve O harflerini ise binlik kod olarak temsil etti.

Amazon: Logonun sarı okunun bir gülümsemeyi içerdiğini fark ediliyor ama aynı zamanda A’dan Z’ye noktalarını da işaret ettiğini fark ettiniz mi?

Facebook Places: Facebook’un şu an ölmüş durumda bulunan yer bildirimi uygulaması, Foursquare’e olan yanıtıydı. Kırmızı okun 4 numarasının üzerinde durduğuna dikkat edin, planlanmış hedefin bir göstergesi.

Skitch: Bu logo bir okun üzerindeki kuş tüylerini andırıyor ama aslında onlar S harfinin yansımaları.

Cisco: Bu logo, Golden Gate köprüsünün form olarak alındığı dijital bir sinyali simgeliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Opel logosunu yenileme kararı almıştı.1963 yılından beri çember ve şimşekten oluşan bir logo üzerinde küçük bir revizyon yapan Alman firma yeni logoya ilk kez Opel Mokka modelinde yer verecek.

Opel'in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams yeni Opel logosu ile ilgili şöyle konuştu:

“Logonun dış çemberi daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin. Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte. tüm detaylar oldukça keskin. 'Opel' yazısı, bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildi.”

Nintendo Gamecube: Sadece bir küpün içinde bir küp değil, aynı zamanda bir G’de C’yi çevreliyor.

Amerikan Siber Kuvvetleri: Altın bir iç jantın içindeki mühründe 32 karakter kodun birleştiği görülüyor.

Quip: Belgesel hazırlamaya yarayan Quip’in logosu aşikar bir şekilde Q ama aynı zamanda bir parça kağıda da yazmakta olan bir kalem şeklinde.

Microsoft Xna: Oyunları geliştirmeye yarayan bu aletin logosu, Xna’nın mors koduyla yazılmış halini içeriyor.

Ubuntu: Operasyon sisteminin logosu aslında 3 tane elele tutuşan insanın yukarıya doğru bakmasından oluşuyor.

Picasa: Google ın Picasa’sı resimleriniz için oyun konsepti olan bir uygulama. Casa İspanyolca’da ev demek ve logoda renkli kamera kadrajının içinde bir ev figürü yer alıyor.

Sun Microsystems: Sun Microsystems, 2010’da Oracle tarafından alındı ve basit logosu aldatıcı bir şekilde zekiceydi. Sadece U şeklinde olan bir öbek S’nin Sun olarak yazılmasıyla oluşmuş.

Claimair: Bu logo belli ki kağıt bir uçak. Ama görsel bir kelime oyunu da var. Siz havayoluna bir şikayet getirdiğinizde şirket size kağıt işinde yardım ediyor.

Rdio: Markanın logosu D ve O harflerinde iki yaygın müzikal nota sembolü olan tam nota ve dörtlüğü içeriyor.

Hotel Tonight: Bu logo hem bir yatak hem de değişik biçimli bir h harfi, nasıl bakıldığına göre değişir.

Just in Case: Markanın zekice logosu bir demet dokümanın kurdeleyle bağlanmış halini içeriyor.

Jelly: Twitter’ın kurucu ortağı Biz Stone’un Q&A app’i Jelly, şeklen aynen bir denizanasına benziyor. Ama aynı zamanda da bir beyin formunda.

Milyonlarca bilgisayarda buluna bu tuşun aslında çok basit bir anlamı var. Bu açma-kapatma düğmesi, tüm kodların oluştuğu ikili sayı sistemindeki 1 ve 0 sayılarından oluşuyor.

İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare.

USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.

Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor.

Ağırlık sembolü olarak ortaya çıkan bir diğer sembol de elektronik postaların vazgeçilmezi '@' işareti.

İlk olarak 16. yüzyılda İspanya'da bir ağırlık ölçü birimi olan Arroba'nın kısaltması olarak kullanıma giren sembolü, o dönemden kalma ticari yazışma ve tüccar kayıtlarında görmek mümkün.

Sembol daha sonra yer bildirimi olarak görev görmeye başlamış.

Elektronik postalarda da '@' sembolü adresin bulunduğu servis sağlayıcıya işaret ediyor.

NETFLİX'İN YENİ LOGOSU

Online film ve dizi platformu Netflix dikkat çeken bir yeniliğe gitti. Şİrketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biraz kişisel haberler: bugünden itibaren orijinal şovlarımız için yeni bir logo animasyonumuz olacak. Netflix'i güzel kılan dillerin, hayranların, hikayelerin ve yaratıcıların spektrumunu gösteriyor. siz sormadan söyleyelim: ses değişmeyecek. "

VOLKSWAGEN'İN YENİ LOGOSU

VW Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı.

Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı.

Şirket bu otomobilde 3 farklı batarya seçeneği sunulacak.

Bu seçenekler 45 kW-saat (330 km menzil), 58 kW-saat (420 km menzil) ve 77 kW-saat (550 km menzil) şeklinde.

VOLKSWAGEN LOGOSUNUN EVRİMİ

Volkswagen'in 1939 yılından günümüze logo evrimi.

Bir dönem Google'a kafa tutan Yahoo son dönemde adını unuttuğumuz şirketlerden biri.

Firma logo değişikliği ile gündemde. En son 2013'te böyle bir değişikliğe giden girma Yeni logo ile şirket yeni posta servisini de duyurdu.

FACEBOOK'UN YENİ LOGOSU

Son dönemde veri skandalları ile gündemde olan Facebook logosunu değiştirdi. Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.

Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.

Logo, Facebook uygulaması değil ana şirketin yeni logosu olarak gösteriliyor. Şirket, bu logoyu yakın dönemde bünyesinde bulunan Instagram ve WhatsApp içerisinde de kullanacak.

BMW'NİN YENİ LOGOSU

BMW oldukça radikal bir değişime imza attı. Alman otomotiv şirket 23 yıl sonra logosunu değiştirdi. Şirket en son 1997 yılında benzer bir değişikliğe gitme kararı almıştı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor”

CORONA VİRÜS ETKİSİ: LOGOLAR DEĞİŞTİ

Corona virüs ile mücadelde sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için logosunu yeniden dizayn eden Hyundai orijinal logosunda iki kişinin ele sıkışmasının resmedildiğinin altını çizerek günün koşulları çerçevesinde bu logoyu yeniden dizayn ettiklerini duyurdu.

Mercedes yeni logosunu "mesafeye dikkat ettiğiniz için teşekkürler" notu ile paylaştı.

Logosunu ayıran Volkswagen değişen logosunun altına "Sosyal mesafeye özen gösterdiğiniz için teşekkürler" notunu düştü.

AUDI'nin ikonik 4 halkası da sosyal mesafeye dikkat çekmek için ayrıldı.

Logosunu ayıran bir başka şirket olan CocaCola ise "Ayrı kalmak birlikte hareket etmenin en iyi yoludur" mesajı yayınladı.

Hava taşımacılığı şirketi DHL de sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı

McDonalds ise adını baş harfi olan ikonik 'M' harfini ikiye bölerek sosyal mesafeye önem verilmesini istedi.

INTEL 14 YIL SONRA LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİİŞTE YENİ LOGO

11.nesil Tiger Lake işlemcilerini kamuoyuna tanıtan Intel aynı etkinlikte 14 yıldır kullandığı logonun yerini alacak yeni logosunu da görücüye çıkardı.

Yeni logonun, eski logonun mirasını taşıdığını ifade eden şirket, mavi ve beyaz renk kombinasyonunu kullanmaya devam etti.

Şirket daha önce 2006 yılında 1969'dan beri kullanımda olan logosunu yenileme kararı almıştı. Öte yandan yeni logo ile birlikte Intel iRIS, Xeon, Evo, Core, Pentium, Optane logoları da güncellendi.

HAVELSAN ÇEYREK ASIRLIK LOGOSUNU YENİLEDİ

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, logo değişikliği, HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve HAVELSAN yöneticilerinin katıldığı tören, HAVELSAN sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Nacar, yeni bir vizyon, strateji ve teknoloji aklının olmazsa olmazının, yepyeni bir yüz ve marka kimliği olduğunu kaydetti. Nacar, logo değişiminin, HAVELSAN'ın teknolojik dönüşümünün ve vizyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, güçlü bir kurum imajının en bilinir simgelerinden biri olan logonun önemine vurgu yaparak, "Dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyimle çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kodluyoruz." dedi.

İsmail Demir ise "Türk savunma sanayinin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN'ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkesi kutluyor, yeni logonun HAVELSAN'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BURGER KİNG 21 YIL SONRA LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya çıktığını belirten şirket, ilhamlarını 1969 yılından 1999’a kadar kullanılan eski logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara sahip bu yeni logo, markanın görsel kimliği haline gelecek.

Markanın yeni logosu yakın bir zamanda tüm reklamlarda ve ambalajlarda görülecek. Ancak şirketin dünya çağındaki 19 bin restoranının tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak.

Şirket, yenilenen logosunu çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında kendi çalışanlarına yer verecek.

Son dönemde logosunu değiştiren bir başla şirket ise KIA...

KIA ilk olarak 1994'te tanıttığı ve 2004 yılında güncellediği logosunu değiştirdi. El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.

Eskiden şaşırtma gücü anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA sloganı da logo ile birlikte değişti. "Movement that inspires" yani ilham verici hareket, artık KIA'nın yeni sloganı olacak.