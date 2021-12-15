8 bin Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs'ta istihdam edilecek

Türk-Sen, talep üzerine Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla SEK ile işbirliği yaptığını açıkladı. Türk-Sen, 8 bin civarındaki istihdam için yarından itibaren başvuru kabul edecek.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda Güney Kıbrıs’ta iş bulunması ile ilgili sendikamıza talepler var. Sendikamız Güney’de çalışanların sendikasıdır. Ortak çalışma yürüttüğümüz SEK işçi federasyonu ile birlikte toplantılar yaptık ve yardım istedik.

Geçen hafta yapılan toplantıda sonuca ulaştık. Turizm sektörü olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin kişi istihdam edilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan Kıbrıslı Türkler yarından itibaren sendikamıza başvurmaya başlayacak. Sistem kurulmuştur. Kayıtlar alındıktan sonra sıra müracaat sıra numarasıyla birlikte 5-10 günde bir müracaatlar 30-40 kişiye ulaşınca liste SEK’e yönlendirilecek ve hangi sektörde çalışacaksa ertesi günden itibaren iş başı yapacak.

Amacımız insanların geçimini sağlamasıdır. İnsanlarımız aç kalmasın ve göç etmesin diye aylardır uğraşıyoruz.