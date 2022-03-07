6’ncı Tatlısu Ot Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri ve Türkiye’den Çeşme, Kuşadası ve Konya Karatay belediye başkanları de katıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle zor ve sıkıntılı iki yılın ardından yavaş yavaş normalleşmeye dönüldüğünü belirterek, bu kapsamda düzenlenen festivalin önemine değindi.

Hayri Orçan, festivalle birlikte vatandaşlarda ciddi bir bilinç oluştuğunu ve doğada çıkan yenilebilir otlara ilginin arttığını söyledi.

Konuşmasında belediyelerin birleştirilmesi konusuna da değinen Orçan, 114 yıllık bir belediye olan Tatlısu’nun idari ve maddi olarak kendi kendine yetebilen bir belediye olduğunu kaydetti ve Tatlısu Belediyesi’nin başka bir belediye ile birleştirilmesi konusunun yeniden tartışılması gerektiğini belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Onan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ülkede olmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Tatlısu beldesine her türlü destek ve yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmada, tarih boyunca yenilebilir otların Kıbrıslı Türkler için önemi bir besin kaynağı olduğunu hatırlattı.

Kanser hastalığının arttığı bu dönemde doğadan doğal beslenmenin ayrı bir ayrıcalık olduğunu ve doğada yetişen yenilebilir otlara ilginin arttığını gözlemlediğini söyledi.

2 yıllık bir aradan sonra pandeminin yavaş yavaş geride kaldığını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, böylesi festivallerin ekonomik olarak bölgelere katkı sağladığını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşına ve tüm dünyaya olduğu gibi KKTC’ye de yansıyan ekonomik etkilerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, denizi ve doğasıyla Tatlısu’nun çok güzel bir belde olduğunu ve belediyenin uzun yıllardır başarı ile yönetildiğini ifade etti.

Tatar, Rusya ve Ukrayna savaşına değinerek savaşla birlikte dünyada çok ciddi bir gıda sıkıntısının yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen konuk belediye başkanlarını da seslenerek,

Tatar, Rusya-Ukranya savaşları gibi farklı gerginliklerinin olduğu dünyada Türkiye ile her alanda tam bir işbirliği içerisinde olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Eşi Sibel Tatar’ın girişimleri ile sıfır atık projesi başlattıklarını anımsattı ve Tatlısu’dan başlayan projenin diğer bölgelere de yaygınlaştırılmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yapılan yollar ile birlikte Tatlısu’ya ulaşımın da kolaylaştığını dile getirerek doğanın çevrenin değerini bilerek ülkeye sahip çıkalması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından festival yenilebilir otlarla yapılan yemeklerin ikramı ile sürdü.

Gün boyu devam eden festivalde birçok etkinlik yer aldı. BRT