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601 pozitif vakaya rastlandı

601 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 438 kişi taburcu edilmiştir. 

248 kişi Lefkoşa, 113 kişi Girne, 141 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 42 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 601      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438    

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142  
      
Toplam Vaka Sayısı: 55.914      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5244   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3722        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120826

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 438 kişi taburcu edilmiştir. 

248 kişi Lefkoşa, 113 kişi Girne, 141 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 42 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 601      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438    

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142  
      
Toplam Vaka Sayısı: 55.914      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5244   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3722        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   120826

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