54 yaşında kalbine yenildi!

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde dün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanan Nilsev Akalınlı (K-54), ambulansla kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan otopside Akalınlı’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.