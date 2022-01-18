50 Bin Dolarlık Vurguna Polis Engel Oldu

Ne hayatı kabusa dönen mağdurların hikâyeleri, ne uyarılar! Hiçbiri işe yaramıyor. Telefon dolandırıcıları her yaştan, her meslekten insanları mağdur etmeye devam ediyor

Telefon dolandırıcıların son kurbanı çok uzaktan değil Girne’den oldu. Girne’de dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan S.A, S.T, A.A, S.E.A Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Serhan Özcü, 24 Aralık 2021 tarihinde, 70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Özcü, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı.

Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan 50 bin dolar parasını çektiğini, kadının telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği adreste kendisini bekleyen kişiye parayı teslim etmek üzere gittiğini ve son anda dolandırılmak üzere olduğunu anladığını ifade etti.

Polis memuru, kadının parayı teslim etmeyip olayı kendilerine bildirdiğini ifade etti. Polis memuru Serhan Özcü, kadının ifadesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında S.A, S.T, A.A, S.E.A'nın sonra tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti. 3 gün ek süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.