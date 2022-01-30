5'inci doz aşılama başlıyor

Sağlık Bakanlığı yarın yeni aşı şeması çerçevesinde aşılamanın başlayacağını duyurdu

Açıklama şöyle

Covid-19 aşı şemaları ve aşı yapılan saatler konusunda bazı güncellenmeler olmuştur.

Buna göre - 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamalarında 5.doz aşı yaş sınırı 65 den 50 yaşa indirilmiştir. 31 Ocak'tan itibaren 50 yaş ve üzerinde olup 4.doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler 5.doz aşılarını yaptırabileceklerdir.

-12-18 yaş grubu kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabileceklerdir. ( İmmün yetmezliği , kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan 3 ay ,diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay sonra )

- 10-11 yaş gurubu çocukların aşılamaları 8-11 yaş olarak genişletilimiştir. Bu yaş gurubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek,Cengiz Topel ve Mağusa Hastanelerinde haftanın beş günü devam etmektedir. 31 Ocak'tan itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi 08.00-14.00 saatleri arasına yapılacaktır.



-Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve Mağusa Devlet Hastanesi' nde Cumartesi günleri de yapılan 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamaları 08.00-14.00 saatleri arasına alınmıştır.