444 vaka, 2 vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.457 olup, 444 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 399 kişi taburcu edilmiştir.
171 kişi Lefkoşa, 74 kişi Girne, 129 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 444
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020
Toplam Vaka Sayısı: 63.070
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1187
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194