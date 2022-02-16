banner38

444 vaka, 2 vefat

444 vaka, 2 vefat
banner37
banner23

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.457 olup, 444 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 399 kişi taburcu edilmiştir. 

171 kişi Lefkoşa, 74  kişi Girne, 129 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

16 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 444          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399  

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020   

Toplam Vaka Sayısı: 63.070      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55       

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269    


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1187 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194  

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yine grev! Maaş yok, istihdam var
Yine grev! Maaş yok, istihdam var
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3