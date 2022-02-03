37 araç trafikten men!



Polis ekipler, 3 ilçede asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonucu ileri işlem ve tutuklamalar meydana geldi.

Polis ekipleri 2-3 Şubat tarihleri arasında, 21.00-01.00 saatleri arasında, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

MAĞUSA'DA 84 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM

Mağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, kahvehaneler, marketler, restoranlar ve gece kulüpleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Yapılan açıklamaya göre, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 380 araç kontrol edildi ve 84 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edildi.



GİRNE'DE 31 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde ise 594 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 187 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 31 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

GÜZELYURT'TA 2 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde ise 286 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 62 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi ve 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.