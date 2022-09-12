3 ayda 869 bin yolcuyu ağırladı

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin yaptığı açıklamada Haziran ayında 277 bin 879 yolcu gelip giderken, Temmuz ayında bu rakam 292 bin 8 oldu. Ağustos ayında ise 299 bin 561 yolcu Ercan’dan giriş çıkış yaptı.

Haziran ayında Ercan Havalimanı’na 2 bin 82 uçak gelip giderken, Temmuzda bu sayı 2 bin 18, Ağustos’ta ise bin 978 olarak gerçekleşti.

424 bin yolcu geldi, 445 bin gitti

2022’in Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında 424 bin 256 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 445 bin 192 yolcu ise çıkış yaptı.

Haziran ayında 132 bin 800, Temmuz’da 140 bin 335, Ağustos’ta ise 151 bin 121 yolcu gelirken, Haziran ayında 145 bin 79, Temmuz’da 151 bin 673, Ağustos’ta ise 148 bin 440 yolcu çıkış yaptı.

3 ayda 6 bin 88 uçağa hizmet verildi

2022’nin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Ercan Havalimanı gelen ve giden 6 bin 78 uçağa hizmet verdi.

Haziran ayında bin 42 uçak T&T Ercan Havalimanı’na teker koyarken, bin 40 uçak ise kalkış yaptı. Temmuz ayında ise havalimanına bin 9 uçak iniş ve kalkış yaptı. Ağustos ayında ise 988 iniş ve 990 uçak ise Ercan’dan kalkış yaptı.

Özçelik: Kaliteli ve güvenli uçuş hizmeti sağlamaya özen gösteriyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, T&T olarak yolculara kaliteli ve güvenli uçuş hizmeti sağlamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Özçelik, “Turizm ve eğitim adası olarak yolcu sayısının artırılmasında Turizm ve Çevre Bakanlığı olmak üzere, adamıza turist getiren havayollarının, ülke turizmine katkı sağlayan tüm paydaşların özellikle incoming yapan turizm firmalarının, otellerin, üniversitelerin, ayrıca sağladıkları hizmette turizme destek olan ulaşım firmalarının büyük çaba ve gayretleri vardır” dedi.

Özçelik, Dünya olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgının henüz sona ermediğine dikkat çekerek, havalimanında Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Covıd-19 salgınına karşılık aldığı kararların aynen devam ettiğini belirterek, yolcuların önce kendi sonra ise karşısındakilerin sağlıklarını korumak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, sağlıklı günler iyi yolculuklar diledi.



