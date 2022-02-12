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29 yaşında hayatını kaybetti... Ölüm nedeni açıklandı

29 yaşında hayatını kaybetti... Ölüm nedeni açıklandı
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Justine Kelechli MELELU'nun ölüm nedeni açıklandı..

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


02.02. 2022 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli MELELU(E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin düşmeye bağlı beyin kanaması sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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