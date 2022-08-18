28 yaşındaki Mustafa Sipahi yaralandı

Bugün saat 9.30 raddelerinde Girne – Tatlısu ana yolu 0-1 kilometreleri arasında güney istikametine doğru seyreden Çatalköy' de sakin 28 yaşındaki Mustafa Sipahi yönetimindeki HC 065 plakalı Volvo marka birleştirilen araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan Mustafa Sipahi Gime Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alındığı belirtildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.