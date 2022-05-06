26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar!

Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarından tutuklanan zanlılar Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarından tutuklanan zanlılar Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 06 Mart ve 04 Mayıs 2022 yılı içerisinde Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin zanlı 1 Ngozi Blessing Mecha (K 34) ve zanlı 2 Eunice Asıbor’un (K-29) Lefkoşa’da sakin arkadaşları D. C.A.'yı (K-26) para karşılığında muhtelif zamanlarda henüz tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak Fahişelik yaptırıp fuhşa teşvik ettiklerini belirtti.

Polis, 2 zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını anlattı.



Polis, aynı gün zanlıların kalmakta oldukları Girne adresindeki ikametgah Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama müzakeresi ışığında bir Polis ekibince aramaya tabi tutulduğunu ve yapılan aramalar sonrasında kanuna aykırı herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olmakla beraber tahkikatımız yeni başlamış olduğundan zanlıların aleyhine 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.