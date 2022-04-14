2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

Yaz sezonunun yaklaşması ile yurt dışı turistik turlara rağbet arttı. Yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar, farklı ülkelere tur planları yapıyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin bazı corona virüs (covid-19) kurallarını dikkate alması gerekiyor. Aksi halde ülkeye girişte sorun yaşanıyor. İşte ülkelerin seyahat kuralları, kısıtlamaları...

ABD'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

ALMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

ARJANTİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

ARNAVUTLUK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

AVUSTRALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

AVUSTURYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

BULGARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

BOSNA HERSEK'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

BREZİLYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

BELÇİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

BİRLEŞİK KRALLIK-İNGİLTERE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

BELARUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

ÇEK CUMHURİYETİ'NE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

CEZAYİR'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

ÇİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

FİNLANDİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

FRANSA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

HİNDİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

HOLLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

HIRVATİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

IRAK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

İSPANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

İRAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

İSVİÇRE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

İTALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

İZLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

İSVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

KANADA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

KOSOVA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

KOLOMBİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

KUZEY MAKEDONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

LİTVANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

MACARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

MEKSİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

MISIR'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

NORVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

PORTEKİZ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

POLONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

ROMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat edilebilir

- Karantina zorunlu değildir

- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir

RUSYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Karantina zorunlu değildir

- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

SIRBİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

TUNUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

VENEZUELA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Varışta karantina gerekebilir

- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur

YUNANİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat

- Karantina zorunlu değildir

- Varışta Covid-19 testi gerekebilir