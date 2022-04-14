2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

Yaz sezonunun yaklaşması ile yurt dışı turistik turlara rağbet arttı. Yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar, farklı ülkelere tur planları yapıyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin bazı corona virüs (covid-19) kurallarını dikkate alması gerekiyor. Aksi halde ülkeye girişte sorun yaşanıyor. İşte ülkelerin seyahat kuralları, kısıtlamaları...
ABD'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
ALMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
ARJANTİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
ARNAVUTLUK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
AVUSTRALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
AVUSTURYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
BULGARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
BOSNA HERSEK'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
BREZİLYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
BELÇİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
BİRLEŞİK KRALLIK-İNGİLTERE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
BELARUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
ÇEK CUMHURİYETİ'NE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
CEZAYİR'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
ÇİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
FİNLANDİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
FRANSA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
HİNDİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
HOLLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
HIRVATİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
IRAK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
İSPANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
İRAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
İSVİÇRE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
İTALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
İZLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
İSVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
KANADA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
KOSOVA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
KOLOMBİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
KUZEY MAKEDONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
LİTVANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
MACARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
MEKSİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
MISIR'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
NORVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
PORTEKİZ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
POLONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
ROMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
RUSYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
SIRBİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
TUNUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
VENEZUELA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
YUNANİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI
- Test yaptırarak seyahat
- Karantina zorunlu değildir
- Varışta Covid-19 testi gerekebilir