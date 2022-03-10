2022 Dünya Böbrek Günü Sloganı “Herkes için sağlıklı böbrek”

Tüm dünyada her yıl mart ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü dolayısıyla, bugün Lefkoşa’nın belirli noktalarında halka bilgilendirici broşür ve magnet dağıtıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Nefroloji Transplantasyon ve Diyaliz Servisi çalışanları tarafından düzenlenen etkinlikte dağıtılan broşürlerde, bu yıl 10 Mart tarihine denk gelen 2022 Dünya Böbrek Günü’nün sloganının “Herkes İçin Sağlıklı Böbrek” olduğu belirtilerek, böbrek sağlığı için alınabilecek kişisel önlemler konusunda araştırma yapma çağrısında bulunuldu.

“HERKESİ, KENDİ BÖBREK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNİ AKTİF OLARAK BİLMEYE VE ÖĞRENMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Servis’ten yapılan yazılı açıklamada ise, bugün, 850 milyon insanın kronik böbrek hastalığından etkilendiği, dünya çapında 2 milyondan fazla insanın diyalize girdiği veya böbrek nakli ile hayatını devam ettirdiği, dünya çapında her 10 yetişkinden 1’inde böbrek hastalığı olduğu ve tedavi edilmezse bu hastalığın ölümcül olabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Dünya Böbrek Günü’nde, dünya çapındaki herkesi yalnızca böbrek hastalığının pasif olarak farkında olmaya değil, aynı zamanda kendi böbrek sağlığı önlemlerini aktif olarak bilmeye ve öğrenmeye çağırıyoruz” denildi.

Servis olarak, Dünya Böbrek Günü’nde farkındalığı artırmayı ve böbrek sağlığı eğitimini ilerletmeyi amaçladıkları kaydedilen açıklamada, “Eğitim ve önleme programlarını güçlendirmek için hareket geçilmezse, böbrek hastalığı 2040 yılına kadar önde gelen beşinci ölüm nedeni olacaktır” ifadeleri kullanıldı ve hükümetlerin sağlık gündemlerine kronik böbrek hastalığını da eklemesi gerektiği hatırlatıldı.

“KRONİK BÖBREK HASTALIĞINI TANIMA VE YÖNETME KONUSUNDA, DOKTROLARIN DAHA İYİ EĞİTİM ALMASI GEREKİR”

Kronik böbrek hastalığını tanıma ve yönetme konusunda doktorların daha iyi eğitim almasının önemine de değinilen açıklamada, hastalığın görülemeyen ve hissedilemeyen şekilde ilerlemesinden dolayı, bireylerin ne zaman doktora başvurması gerektiğini bilemediğine, bu nedenle, sağlık çalışanlarının, bireylere bilgileri sağlayarak ve eğiterek, hastalığın en aza indirgenmesinde merkezi bir rol oynayabileceği kaydedildi.

Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı benimsemek gibi alınabilecek önlemlerle böbrek sağlığının korunabileceği ifade edilen açıklamada, hem hastalığın önlenmesi hem de hastalıkla kaliteli yaşam sürülebilmesi için eğitim ve halk sağlığı politikalarının önemine dikkat çekildi ve bu amaçla yapılacak eğitimlere destek talebinde bulunuldu.