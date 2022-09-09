15.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali başladı

Tatlısı Belediyesi tarafından, bölgede yoğun olarak yetişen harnup ve harnup ürünlerini ön plana çıkartmak ve bu konudaki farkındalığı arttırmak amacıyla bu yıl 15. Harnup Festivali düzenlendi.

Tatlısu Belediyesi düğün salonunda yer alan festivalin açılış töreni kortejin alana gelmesi ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, halk dansları, illüzyon, akrobasi gösterileri ile Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Cüneyt Şentürk’ün müzik dinletisi yer aldı.

Festivalin açılışında konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan harnubun devletten hiçbir katkı ve destek almadan ihraç edildiğine işaret ederek eski yıllara nazaran bu yıl harnubun hak ettiği değeri görmeye başladığını da belirtti.

Festivalle birlikte harnup ve ürünlerine olan ilginin arttığını da kaydeden

Orçan, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara harnup ve ürünlerinden oluşan hediye paketini takdim etti.

Festivalin iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir de böylesi bir festivale katılarak katkı koymaktan dolaysı son derece memnun olduğunu ifade etti.

Festivale katılan konuk belediye başkanları, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıldırım ile Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Türkiye ile KKTC arasında çok güçlü bir bağ bulunduğuna işaret ettiler.

Festivalin açılışlına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da ciddi bir çalışmanın ürünü olan böylesi festivallerin bölgeye ekonomik anlamda katkı sağladığını belirtti.

Belediyeler yasası görüşüldüğünde Tatlısu belediyesinin kapatılmaması için önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Arıklı, Belediyeler Reformu’nu yürütürken karşılarında ciddi bir muhalefet bulduklarını da anlattı.

Bu hükümetin bir reform hükümeti olduğunu ve ülkede artık reformların birbiri ardına geleceğini dile getiren Arıklı, karşılarına muhalefet değil kim çıkarsa çıksın ezip geçeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Bu arada açılış törenine katılan Başbakan Ünal Üstel, eşinin rahatsızlığı nedeniyle festival alanından erken ayrıldı.BRT