13 yaşındaki kız çocuğana tecavüz etti!

Lefkoşa’da meydana gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Burak M.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı Burak M.A.’ın 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, 16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacı İle Alıkoyma, Çocukların Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 26.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve aracı emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.