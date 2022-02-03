Türkiye'de enflasyon durmak bilmiyor

Türkiye'de enflasyon yeni yıla da yükselişle başladı.

TÜİK verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon yüzde 36,08'den yüzde 48,69'a yükseldi.

OCAK AYINDA ALKOLLÜ İÇKİLERDE YÜZDE 22 ARTIŞ

Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.



Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

ULAŞTIRMADA BİR YILDA YÜZDE 69'LUK ARTIŞ

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Yıllık bazda en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grbunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

Ocak ayında endekste kapsanan 409 maddeden, 354'ünün ortalama fiyatı artarken, 38 maddenin ortalama fiyatı düştü, 17'sinde ise değişim olmadı.

ERDOĞAN: ENFLASYON SARMALINI BERTARAF EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada enflasyonla ilgili mesaj verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"20 Aralık'ı hatırlayın. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları, ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak, bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi, enerjimizi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız."



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, de enflasyonda zirvenin nisan ayında görüleceğini belirtti.



MERKEZ BANKASI YIL SONU NE BEKLİYOR?



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu geçen hafta açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 10:17