TCMB faiz indirdi; döviz fırladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı belirtilerek, "Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır." denildi.

FAİZ İNDİRİLDİ, DÖVİZ FIRLADI!

Yapılan faiz indiriminin ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı daha da arttı, döviz kurları yeni rekorlara imza attı.

TCMB'nin kararı sonrası 13.15 sıralarında İngiliz Sterlini 20,70 TL, Euro 17,60 TL ve ABD Doları ise 15,60 TL'den işlem görüyor.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Salgında yeni varyantlar, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."