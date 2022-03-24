Petrol yönünü yukarı çevirdi

Petrol piyasasında tüm dikkatler ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupalı liderlerin temaslarına çevrildi.



Başkan Biden'ın temaslar kapsamında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurması beklenirken, petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş devam etti. Brent petrolün fiyatı 123 doları aştı.

Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 12O dolardan işlem görüyor.



Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.