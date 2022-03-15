Petrol 100 doların altını gördü

Petrol piyasalarında gerileme son 14 yılın zirvesini gördüğünden beri yüzde 20'ye yaklaştı.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

ABD tipi ham petrol vadelileri 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünden beri yüzde 20'ye yakın değer kaybederken 100 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu.