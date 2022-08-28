Mutlu Barış Harekatı Kıbrıslı Türklerin yeniden doğuşunu simgeledi

Başkan Töre, davetli olarak gittiği Türkiye’nin Rize ilinde temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Külünkoğlu Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Töre, burada bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türk Milletinin mensubu olmaktan şeref duyduklarını ifade ederek geçmiş dönemlerde Kıbrıs Türk halkının bir çok acı ve göç yaşadığını, şehitler verdiğini ve direndiğini bu süreçlerde de Anavatanın gelmesini beklediğini ifade etti.

Töre, 1974’te 20 Temmuz sabahı Kahraman Türk ordusu tarafından gerçekleşen Mutlu Barış Harekatının Kıbrıslı Türklerin yeniden doğuşunu simgelediğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin en büyük güvencesinin Anavatanı olduğunu olduğunu ifade eden Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli bir devlet olarak varlığını sonsuza kadar sürdüreceğini söyledi.

Konuşmasında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu konusundaki tutumlarını eleştiren Başkan Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ Dünya beşten büyüktür” sözünü anımsatarak, bu sözün doğruluğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Töre: “Ay-yıldızlı bayrağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarında ebediyen dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

RİZE VALİSİ’NE ZİYARET

Töre, temasları kapsamında Rize Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti.

Valilik protokol girişinde Vali Çeber, Vali Yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Meclis Başkanı Töre günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Burada Vali Çeber, Meclis Başkanı Töre’ye, Rize’nin tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik