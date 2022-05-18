banner38

Merkez Bankası'ndan dövize yüksek faiz

Merkez Bankası'ndan dövize yüksek faiz
banner37
banner23

Merkez Bankası yönetim kurulunun dünkü toplantısında belirlenen ve Merkez Bankası nezdindeki yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanacak  yeni faiz oranları şu şekilde:


“Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,40’dan yüzde 0,50’ye, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,25’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den yüzde 0,30’a yükseltildi.

Merkez Bankası nezdindeki, ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den yüzde 0,25’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,05’den yüzde 0,10’a ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,15’e yükseltildi.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022, 20:26
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mülteciler Aplıç Kapısı'nda yakalandı
Mülteciler Aplıç Kapısı'nda yakalandı
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3