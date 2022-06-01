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Kurlar güne nasıl başladı?

Kurlar güne nasıl başladı?
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Dolar, Euro, Sterlinde son durum...

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Asya'da uyuşturucu rekoru!
Asya'da uyuşturucu rekoru!
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