Herkesin gözü kulağı orada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar heyecanla bu kararı beklerken ekonomistlerin tahminleri de netleşti. TCMB’nin haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru için yeni bir değerlendirme geldi. Peki bu hafta dolar/TL kuru nasıl hareket edecek? Dolar düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları…