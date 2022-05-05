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Günlük döviz kurları

Günlük döviz kurları
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Dolar, Euro, Sterlinde güne nasıl başladı?

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SIRADAKİ HABER
Brent petrol yükselmeye başladı
Brent petrol yükselmeye başladı
  1. Ekonomi

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