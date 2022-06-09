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Dövizde artış devam ediyor

Dövizde artış devam ediyor
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SIRADAKİ HABER
KIB-TEK Yönetim Kurulu'nda deprem!
KIB-TEK Yönetim Kurulu'nda deprem!
  1. KKTC

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