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Dolar yükselmeye devam ediyor

Dolar yükselmeye devam ediyor
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Güzelyurt'ta kaza! İki araç birbirine girdi
Güzelyurt'ta kaza! İki araç birbirine girdi
  1. KKTC

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