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Dolar, sterlin, euro ne kadar?

Dolar, sterlin, euro ne kadar?
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Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 09:24
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